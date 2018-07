På ett skjutområde söder om Skövde samlas landets främsta skyttar. Solen gassar och temperaturen mäter runt 26 grader. Plötsligt hörs hundratals pistolskott eka från några av byggnaderna på området. SM har dragit i gång.

De fyra vapengrupper det tävlas i heter A, B, C och R, faktarutan i slutet av artikeln förklarar förenklat vad de olika grupperna innebär. Under tisdagen var det vapenklasserna A och C det tävlades i, alltså både grovkalibriga pistoler av tjänstemannakaraktär och finkalibriga pistoler.

Åke Nordin, press- och hemsideansvarig för pistol-SM, skjuter i vanliga fall för FOK Borås. Han förklarar vilken betydelse gruppindelningen har för hur vapnet används.

– Det är stora skillnader i skjutegenskaper. Den finkalibriga har mycket mindre rekyl. Revolvern har inte mycket rekyl, men man måste spänna hanen så det är ett långsammare vapen. Det är svårast att skjuta A-klass eftersom de har mycket rekyl, då blir det svårt när man ska skjuta fem skott på sex sekunder.

Oftast tävlas det i C-klassen, det är också den billigaste klassen att skjuta i. Åke visar upp sin Hammerli SP20, ett vapen som inte längre tillverkas.

63-årige Åke har skjutit pistol i 37 år. Han har tävlat för landslaget 16 gånger. Åldern ger honom tillträde i veteranklassen, men han brukar inte skjuta i den klassen.

– Jag behöver inte det. Jag tillhör fortfarande elitnivån, säger han.

På området återfinns också ett namnkunnigt ansikte. Ragnar Skanåker, fyrfaldig OS-medaljör i pistolskytte, sitter i ett marknadsstånd intill skjutbanorna där han bland annat säljer sin bok "Nio OS - nästan".

Ragnar ger sina bästa tips för att bli en bra skytt. Någon intelligens behövs inte, men motivation och hårt arbete är viktigt.

– Ingen har tränat lika mycket som jag. Det gäller också att veta hur man styr hjärnan, säger han.

Ragnar, som också har en bakgrund inom flygvapnet, har även ett och annat om livsfilosofi att lära ut.

– Man ska ta tillvara på livet man har, ta ett steg i taget och leva i nuet.