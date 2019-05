Pojke stoppad av bilist på väg till skolan – så agerar skolan

På väg till skolan blev en pojke stoppad av en bilist som undrade om pojken ville hoppa in i bilen – men pojken sprang därifrån och berättade om händelsen för sin lärare.

Skolan kontaktade polisen och informerade under onsdagen föräldrar till alla eleverna.

– Det viktigaste är att se till att barn inte följer med okända utan att de vänder sig till vuxna om sådant här händer, säger Per Larsson på polisen.