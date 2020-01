Kunder ska kunna lämna in använda ytterplagg till valfri butik som sedan ska sälja dem vidare. Kedjan, som har två butiker i Jönköping och en i Skövde, har sedan tidigare en digital tjänst med just second hand-försäljning.

”Vi tror att våra kunder kommer att uppskatta enkelheten i det här upplägget. Man slipper all den hantering man annars har när man säljer online, inte minst hantering av betalning och frakt”, säger Nanna Hedlund, vd för Polarn o Pyret, i ett pressmeddelande.

Modeföretaget Retail and Brands (RNB) som äger bland annat Polarn o Pyret har haft en mycket svag utveckling på Stockholmsbörsen. På ett år har aktien rasat drygt 84 procent.