Under valrörelsen stod det klart att det råder en ganska stor enighet om att polismyndigheten behöver mer resurser. Målet är att vi ska ha 10 000 fler polisanställda 2024.

–Även inrikesministern Mikael Damberg (S) har påpekat att det här är en prioriterad åtgärd, men vi vet inte om pengarna kommer i vårbudgeten eller i höst, konstaterar Bergström.

Gränslarm

Även gränspolisen har slagit larm om att de inte klarar kontrollerna och säkerheten vid landets gränser. Nu kräver de mångmiljonbelopp för att kunna öka bemanningen och bland annat kunna stoppa återvändande jihadister och personer som inte har rätt att komma in i landet.

Ämnet behandlas också i en Schengenrapport. Den heter "Evaluation of Sweden in the field of management of the external borders" och är ett totalt underkännande av Sveriges gränskontroller. Enligt inspektörerna är svenska gränsskydd dåligt bemannat, arbetsmetoderna kritiseras och de som ska utföra arbetet saknar rätt utbildning.

Även personalen själva har slagit larm.

Mer personal

Mats Bergström har dock sin plan klar;

– När det fattas beslut om mer pengar till verksamheten kan vi börja anställs analytiker och annan civil personal som vi behöver för utredningsarbetet. Rekrytera av vanliga poliser tar lite längre tid eftersom de behöver utbildas.

Om myndigheten får nya anslag, vad är det ni vill prioritera?

– Vi vill stärka utredningsdelen och polisverksamheten i yttre tjänst. Det är ett vanligt önskemål från allmänheten att de vill se poliser på plats ute i samhället. Vi prioriterar också fler områdespoliser och vi har börjat stärka den delen.

Ni ska också få nyutbildade poliser, hur många handlar det om?

– Vi får ett tiotal i juni och cirka tjugo i december. Det är svårt att säga en exakt siffra eftersom det ibland förekommer avhopp, men det handlar om betydligt fler än de som går i pension.

Åt rätt håll

Mats Bergström tycker att polisverksamheten i Skaraborg gått åt rätt håll och med mer personal skulle man kunna ta ytterligare steg och gör arbetsinsatsen optimal.

– Men när det kommer till rekrytering av personal konkurrerar vi med många andra yrken. Försvaret, skolan och sjukvården, men vi hoppas givetvis att de väljer oss. Många unga har visat ett stort intresse.

Han konstaterar också att man haft många sökande till polisutbildningen i Borås.

– Målet är att stärka kärnverksamheten, samarbeta med kommuner och näringslivet för att skapa trygghet.