Enligt polisanmälan ska en man ha gått in hos kvinnan via en öppen balkongdörr och sedan våldtagit henne. Kvinnan bor i en egen lägenhet, på bottenvåningen av huset. Händelsen ska ha hänt nattetid under den gångna helgen.

Polisen vill inte gå in på detaljer men säger att det finns vissa frågetecken i nuläget, ärendet är fortfarande i sin linda.

— Vi hanterar det som ett skarpt fall av våldtäkt, men det finns vissa oklarheter just nu, säger Lars Johansson, chef för avdelningen för grova brott i Skaraborg.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning, hört folk i närområdet och kvinnan har undersökts. Nu inväntar man provsvar från undersökningarna.