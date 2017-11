Olika typer av telefonbedrägerier har sedan lång tid tillbaka funnits i Sverige. Men under hösten har en avancerad bedrägerimetod skrämt upp storbankerna, skriver Expressen. Efter löning slår den extra hårt då många ska betala sina räkningar.

— De ringer till målsäganden och säger "Hej, det här är banken". De kan exempelvis säga att de ser att ditt kort har använts för köp i en butik i Tyskland och de frågar om det är du som gjort köpet. Det här är en fråga som riktiga banker skulle kunna ställa eftersom de är duktiga på att upptäcka misstänkta köp utomlands, säger Jan Olsson, polisens bedrägeriexpert, till Expressen.

Annons

När man svarar att man inte själv gjort köpet utomlands så berättar Jan Olsson att bedragarna säger att det verkar röra sig om ett bedrägeri och att de måste sätta stopp för det.

— De säger åt dig att logga in med ditt bank-id så att de kan spärra ditt kort. I det här läget har bedragaren redan surfat in på bank-id på sin dator och lagt in ditt personnummer. När du ska logga in så trycker de "enter" och skickar i väg ditt personnummer till bank-id. Så när du skrivit in personnummer och lösenord så loggar du i stället in busen, säger Jan Olsson.

Dina pengar flyttas

Då får offret ett felmeddelande eftersom bedragaren är inloggad.

— Busen fortsätter prata med dig och kan säga åt dig att vänta med att försöka logga in eftersom det är ett tekniskt fel. När du sedan försöker logga in igen så godkänner du i stället att busen flyttar alla dina pengar till kontot som sedan används för att ta ut pengarna, säger Jan Olsson.

Han berättar att den här typen av telefonbedrägeri har ökat.

— Det har exploderat under hösten och kulminerade för ungefär två veckor sedan. Då gick vi ut stenhårt med en varning och det var på uppmaning av storbankerna. En av bankerna berättade att det var minst fem personer om dagen som drabbades och blev av med alla sina pengar. Sedan dess har det lugnat ned sig men det kan blossa upp igen när som helst.