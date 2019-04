Under många år var Per Leden den person som ledde många av ungdomarna i Falköping in på en musikalisk bana. Som ansvarig för ensemblespel i musikskolan och senare också som programansvarig på estetisk linje på Ållebergsgymnasiet, har många tjejer och grabbar fått lära sig det mesta av Per, om vad det innebär att framföra musik från en scen.

Vid sidan av detta spelade Per också i rockbandet The Beernuts, som under många år drevs av Anders Brobjer. Senaste gången dessa två herrar stod på en scen tillsammans var på The Beernuts avskedskonsert i Plantis i augusti 2013.

Men nu är det alltså dags igen, för snart är det premiär för det nya bandet Papa Gaio.

Dags för ett nytt band

Under senhösten träffades Per och Anders en eftermiddag och ganska snart spårade samtalet in på att "kanske man skulle börja spela tillsammans igen".

Ett nytt band kunde det absolut vara dags för, om man bara kunde hitta det rätta folket att spela med. Det visade sig gå ganska fort att plocka ihop ett bra gäng.

Anders hade spelat med trummisen Mattias Carlsson och Per hade en kollega på MOP i Skara som heter Kurt Lundholm och som är en duktig gitarrist. Båda dessa herrar var så klart intresserade av att delta. Så med Per på keyboard och Anders på bas så var den instrumentala delen av det nya bandet på plats. Att bandet också behöver en duktig sångare var man enig om och efter att ha funderat några dagar kom man fram till att Gustav Jansson, en vän till både Per och Mattias, skulle fylla den kostymen på ett alldeles utmärkt sätt.

Repetitionen gav mersmak

Sångaren Gustav fick fria händer att föreslå repertoar med fokus på att spela den musiken man själv gillar bäst. Något som kan ge publiken en ny och annorlunda upplevelse av ett coverband. Gustav föreslog fyra låtar, som alla fick någon vecka på sig att lära in och så var det äntligen dags för en första testrepetition.

– När Mattias räknade in för den första låten och musiken rullade igång så kändes det helt magiskt, minns Anders. Det kändes som om vi redan hade spelat tillsammans i ett år.

Snart dags för premiärspelning

Jakten på låtar satte igång på allvar. Och nu, några månader senare, är det alltså dags för premiär för Papa Gaio och bandmedlemmarna är mycket spända på vilket mottagande man kommer att få.

– Äntligen är det dags, säger Anders. Vi hoppas verkligen att många kommer på vår premiärspelning på Bowlingstället.