FAKTA: Lena Hartelius

Lena Hartelius disputerade 1997 i logopedi med avhandlingen Perceptual and acoustic analysis of dysarthria associated with multiple sclerosis. Hon blev docent i logopedi 2003, 2010 professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon är även biträdande sektionschef för sektionen för hälsa och rehabilitering med ansvar för audiologi och logopedi.