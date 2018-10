Rekordförsäljning för Pingstkyrkans second hand-verksamhet

Det blev ett 25-årsjubileum att minnas.

I runda slängar 1 500 personer kom till firandet hos Pingstkyrkans second hand-verksamhet under lördagen.

– Vi sålde för 62 000 kronor, den näst högsta siffran i vår historia, säger föreståndaren Per Moensjö.