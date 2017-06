Omsättning var på 687 miljoner kronor 2016, mer än 2015 då den var 610 miljoner och ett resultat efter finansiella poster på 24,8 miljoner kronor.

— Under skörden tog vi i år emot mycket spannmål ca 155 000 ton, trots att skörden var något lägre än föregående år. Kvalitén på spannmålen har varit mycket bra och med väldigt höga proteiner, framförallt i vete, säger vd:n Per Ullberg i ett pressmeddelande.

Totalt under året har Varaslättens lagerhus levererat ut 270 000 ton (2015, 231 000 ton) till kvarnkunder och på export till utlandet, vilket är ett rekord i volym.

— Försäljning av förnödenheter ökar i stort sett i alla produktgrupper. Kunskap, närhet och service är viktiga delar i vår förnödenhetshandel. Volymökningarna gör att vi får stordriftsfördelar vilket bidrar till resultatet, säger Peter Ullberg.

Företaget har idag försäljningskontor med växtskyddslager i Vara, Tråvad, Skövde och Erikstad. Varaslättens Lagerhus ägs av 1950 lantbrukare i Västsverige.

Efterlikviden som delas ut till medlemmarna är på 14,2 miljoner kronor. Detta innebär 6 öre per kg konventionell spannmål och 10 öre per kg för ekologisk spannmål. Efterfrågan på ekologisk spannmål har ökat kraftigt under hösten och vintern, därav en högre efterlikvid för eko. Det gör att Lagerhusets vetepris hämtat v9 till lantbrukare blir ca 150 kr/dt fritt gård.

Varaslättens lagerhus gör nu flera satsningar för att effektivisera och göra verksamheten miljövänligare. Åkeri kör idag på HVO, fossilfritt bränsle.

I anläggningen i Vara har man under året byggt om två spannmålsgropar och rensutrustning för att öka mottagningskapaciteten. Lagerhuset har också påbörjat investeringar på ca 1,5 miljoner kronor i effektivare filter och dammavskiljning för att minska påverkan i närmiljön. Under året har även en investering i en rensmaskin från Bomill som kan sortera protein och fusarium kärna för kärna köpts in.

På anläggningen i Tråvad för ekologisk spannmål har en effektivisering påbörjats för att klara ökande volymer. Under kommande år planeras en utbyggnad av lagring på ca 5000 ton spannmål i Tråvad för att klara det ökande behovet av ekologisk spannmål.