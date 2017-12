Sudan är ett muslimskt land med 40 miljoner invånare som blev självständigt 1956. En tredjedel av Sudan är säkert att resa i, kring Khartoum och Nilen och öknarna i norr. Övriga delen är mer eller mindre livsfarlig.

Få vanliga turister har de senaste 30 åren besökt Sudan, huvudsakligen beroende på västvärldens ekonomiska sanktioner. Dessa har emellertid nyligen i huvudsak avskaffats. Antal besökare per år anges totalt till över en halv miljon. Från Europa och Amerika främst ambassadpersonal, biståndsarbetare och forskare som arbetat med utgrävningar. Majoriteten har varit affärsmän och arbetare inom oljeutvinning, gruvdrift och olika infrastrukturprojekt från Kina och Mellanöstern.

Klimatet i Sudan är tropiskt i söder och ökentorrt och varmt i norr. Regnar gör det minimalt, huvudsakligen under juni-september. Det är över 40 grader på sommaren och under perioden november–mars får man räkna med upp till 35 grader på eftermiddagen men ibland under 20 grader på natten.

Huvudstaden Khartoum har fem miljoner invånare. De två flodarmarna Blå och Vita Nilen, som rinner upp i Etiopien respektive Uganda, möts i Khartoum och flyter sedan som floden Nilen norrut 300 mil upp genom Egypten ut i Medelhavet.

I den gamla stadsdelen Omdurman hålls varje fredag en dervisch-ceremoni med det lokala folklivet vid den sufiske ledaren Ahmad Al Nils mausoleum. Ett flertal bra internationella restauranger med arabisk inriktning, bland annat libanesiska, finns att välja på, men inga alkoholhaltiga drycker.

Totalt blev det för Rolf över 100 mil i fyrhjulsdrivna bilar med A/C, när den fungerade, förstås, med en blandning av körning på asfaltväg och i dammig obanad öken. Och ”bara” en punktering.

Boendena ute i öken, ett Resthouse vid foten av det heliga berget Jebel Barkal utanför Karima vid Nilen 35 mil norr om Khartoum, och tält-boendet Meroe Camp 25 mil därifrån, innebar en genuin ökenkänsla. Det fanns möjlighet att göra egna små vandringar ut i öknen, med baslägret inom synhåll. Tältlägret var smart organiserat, dusch och toalett var placerade 50 meter från tältet, vilket innebar att där man sov var det garanterat fritt från kackerlackor och skorpioner.

Eftersom solen gick upp klockan sex på morgonen, så var en perfekt start på dagen att tidigt i mörker med ficklampa gå upp till restaurangköket och fixa en kopp kaffe och sen titta på soluppgången.

En förstenad skog – det vill säga träd som dött vid klimatförändringar och sen mineraliserats, var ett minnesvärt naturfenomen att besöka.

Det blev ett besök i en skola. I en liten ökenstad med elever upp till 13 år med separata klasser för pojkar och flickor fick man prata med rektorn via tolk, och hälsa på i en flickklass.

Det finns fler pyramider i Sudan än i Egypten, men i Sudan de är mindre och inte så välbehållna. Även monument och gravar för bland annat faraoner, inte minst de svarta nubiska faraonerna för nästan 3 000 år sedan, då hela det faraonska riket under ett par hundra år styrdes av den nubiska Kush-dynastin. Senare grundades ett nytt rike med huvudstad i Meroe, och därefter infördes kristendomen under närmare 1 000 år, innan nubierna började konvertera till islam.

Berget Jebel Barkal, gravfältet El Kurru, den övergivna staden Old Dongola, nekropolen Nuri, Musawwarat es Sufra, Naqa samt ett par platser till i världsarvet Meroe blev ordentliga kunskaps-stopp. De fick representera en lång och spännande historia.

En vanlig maträtt i Sudan är ”ful medames”, den sudanesiska varianten av bruna bönor serveras med bröd, ägg och grönsaker. I övrigt var maten ofta internationellt anpassad, och tillräckligt varierad.

Inreserutinerna till Sudan är än så länge komplicerade, visum söker man personligen på Sudans ambassad i Stockholm. En avtalad reseagent i Sudan är i princip nödvändigt, både av praktiska och formella skäl. Flera flygbolag flyger till lan, ofta dagligen.

Afrika som resmål är tidsmässigt bra, samma tidszoner som i Europa, så man slipper jetlag. Sudan ligger bara en timme före Sverige.

Hotell i Sudan finns i olika prisklasser, från enkla tältläger till några lyxigare hotell i Khartoum.

Sudan är definitivt ett land man bör besöka en gång i livet. Inte som första land i Afrika kanske, men vill man få en bra känsla av ett genuint muslimskt ökenland med mångtusenårig historia och särpräglad natur så är Sudan ett perfekt val.