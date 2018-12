Peter Jezewski och bandet The Chiefs framförde Boppers-hits, och 1950- och 60-tals musik precis som i december i fjol och han har sannerligen en trofast publik.

– Vi var här i fjol också, säger tidaholmarna Mikael och Kerstin Larsson.

Echset Bäcklund Johansson, Kinnekulle, och Owe Andersson, Ljungskile missade inte chansen att få se och höra Peter Jezewski.

– Det är inte så många spelningar, så då får man passa på.

The Chiefs drog igång och efter en stund kom Peter Jezewski in på scenen.

– God jul, jag älskar staden och Saga. Det är något speciellt att komma hit. Jag kommer i håg när vi i Boppers spelade på Bates för många år sedan. Det glömmer man inte.

Publiken jublade och applåderade.

The Boppers gjorde ofta snabba låtar men när det kom till de lugna tryckarlåtarna var det Peter Jezewski som sjöng.

– Jag vet inte varför men jag fick alltid sjunga de smörigaste låtarna.

Han har snart 42 år i musikbranschen och han håller sannerligen stilen.

– Det är viktigt med imagen men ni får förlåta mig. Jag jag står inte ut i den här skinnjackan längre. Det är så varmt.

Känslosam hyllning

Han och bandet bjöd på en kavalkad av The Boppers låtar och innan paus blev det känslosamt. Han hedrade sin bortgångne vän Jerry Williams med att sjunga en av vännens sånger - It started with a love affair

– Jerry började samarbeta med oss i The Boppers redan 1979 och det fortsatte genom alla åren. Jerry, jag kommer aldrig glömma dig!

Arrangören Andreas Brorsson, Brotherson Live, hade ett par överraskning till publiken efter pausen.

När publiken taktfast började klappa händerna för att få upp Jezewski och kompani på scenen skred Tidaholms lucia Tova Pettersson och hennes följe Moa Malmkvist, Fanny Ahoniemi, Stina Ögren, Klara Levin, Fredrika Karlsson och Nova Josefsson Osflaten in och spred sitt ljus.

Det blev högt tempo även efter pausen och buggare från HV Dans i Falköping kom in och dansade längs väggarna utmed bänkraderna.

– Buggarna är superduktiga och det känns kul att kunna bjuda publiken på lite överraskningar, tyckte Andreas Brorsson.

Peter Jezewski bjöd även på ett par av sina egna låtar under kvällen och det gick inte att undgå att se hur mycket publiken på Saga trivdes. Till och med ljuskillen vid kontrollpanelen längst bak i salongen tog en svängom med en kvinnlig kollega.