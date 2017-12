Så ändras trafiken i Skaraborg

Linje 1 express Skövde-Trollhättan, linje 100 Lidköping-Grästorp, linje 102 Lidköping-Vara och linje 138 Häggesled-Lidköping.

Hållplats Ågårdsskolan dras in. Vi hänvisar till hållplats Arenan, som ligger vid Lidköping Arena.

Linje 1 och 2 Lidköpings stadstrafik

Linje 1 i Lidköping ändrar körväg söder om Lidköping resecentrum. Istället för att köra Änghagen-Lidåker-Ågårdsskogens vårdcentral, kommer den istället gå till Änghagen via Lidåker.

Linje 2 kommer att köra till Ågårdens vårdcentral, eftersom linje 1 inte gör det längre.

Linje 4 Trädgårdsstaden-Skövde resecentrum-Hasslum

Linje 4 förlängs i den nordöstra änden för att nå fler nybyggda områden i Trädgårdsstaden. Två nya hållplatser tillkommer; Vilkmansgatan och Trädgårdstadens skola. Hållplats Örbäcksgatan dras in och hållplats Grenanders gata flyttas. Dessutom får linjen nattrafik på helgerna. Tillsammans med befintlig nattrafik på linje 10 ger detta ett heltäckande utbud av nattrafik i Skövde stadstrafik.

Linje 1 express Trollhättan-Lidköping-Skövde

Linjen får tre nya turer i vardera riktningen Lidköping-Skövde måndag-fredag och en ny tur i vardera riktningen Trollhättan-Lidköping måndag-fredag. Vidare får linjen fler turer på helgerna: fyra turer i vardera riktningen på lördagar och två turer i vardera riktningen på söndagar. Turerna kommer i så stor utsträckning som möjligt att passa till tågavgångar för att möjliggöra snabbt resande till/från Stockholm och Göteborg. Hållplats Ågårdsskogens ersätts av hållplats Arena som ligger vid i Lidköping Arena.

Linje 159 Vara-Kvänum

Linjen får tre nya anropsstyrda turer i båda riktningarna på söndagar, med passning i Vara till tåg till/från Göteborg.

Linje 200 Skövde-Skara-Lidköping

Linjen får en ny anropsstyrd tur från Axvall klockan 05:22 som är framme i Skövde klockan 05:49 med passning till tåg mot Göteborg med avgång klockan 05:59, tåget är framme i Göteborg klockan 07:40.

Linje 502 Gullspång-Mariestad

Nya resmöjligheter på lördag och söndag. Turerna är anpassade till/från linje 500 för vidare resa till/från Skövde.

Lördag: Från Gullspång klockan 11:27, framme i Mariestad klockan 12:07. Från Mariestad klockan 14:20, framme i Gullspång klockan 15:00.

Söndag: Från Gullspång klockan 08:50, framme i Mariestad klockan 09:30. Från Mariestad klockan 11:20, framme i Gullspång klockan 12:00.

Linje 506 Mariestad-Götene

Linjen får ett antal anropsstyrda turer Mariestad-Götene, dagtid på lördagar. Förändringen ger fler resmöjligheter mellan Lidköping och Mariestad ihop med Kinnekulletågets avgångar och linje 106.

Linje 200 Skövde-Lidköping, linje 135 Lidköping-Vinninga

Hållplats Kartåsen väg 184 tas bort då vägen byggs om till en mötesfri väg.

Linje 217 Skara busstation-Uddetorp

Vi justerar tiderna för befintliga turer för att passa skolans sluttider: vi kör klockan 16:05 måndag-torsdag och klockan 15:12 på fredagar från Uddetorpsskolan.

Linje 221 Götene-Hällekis

Vi sätter in två anropsstyrda turer på linje 221 för att de som bor i Hällekis och Östersäng ska kunna komma till Götene mitt på dagen. Från Östersäng åker man med Kinnekulletåget och byter i Forshem.

Linje 308 Tidaholm-Mullsjö

Linjen kommer att stanna även på följande hållplatser framöver: hållplats Vulcan, Hörnviksgatan, Baltak väg 193 och Skogagården. Detta gäller även de anropsstyrda turerna på linjen.

Linje 317 Falköping-Kinnarp-Åsarp, linje 209 Falköping-Ulricehamn

Linjerna får en ny hållplats med namn Ulricehamnsrondellen vid Ållerbergs center i Falköping.

Linje 400 Skövde-Tibro-Fagersanna-Karlsborg, linje 401 Skövde-Tibro-Karlsborg, linje 420 Karlsborg-Forsvik-Sätra

Linjerna 400 och 401 förlängs till ny ändhållplats 2 km norr om Karlsborgs busstation. Den nya hållplatsen kommer flyttas 200 meter norrut och får namnet Göta kanal. Ytterligare hållplats, Strömmen, tillkommer mellan hållplatserna Karlsborgs busstation och Göta kanal. Förändringen görs på grund av stor nybyggnation i norra Karlsborg.

Linje 420 får delvis ändrad och kortare linjesträckning. Vissa turer får ändhållplats Göta kanal, där man kan byta till linjerna 400 och 401. Skolturerna kör som tidigare. Linjen kör inte längre till hållplats Götiska valvet.

Linje 401 Skövde-Tibro

Linjen får en ytterligare avgång i båda riktningarna på eftermiddagen.

Linje 500 Skövde-Mariestad, linje 610 Skövde-Stöpen-Tidan, Linje 613 Skövde-Timmersdala-Lerdala, linje 615 Stöpen-Berg-Lerdala

Hållplatsen Lunnahult byter namn till Norra Ryd.

Linje 514 Mariestad-Moholm-Töreboda

Linje 514 delas upp i två linjer: linje 514 som kör Moholm-Mariestad och linje 534 som kör Moholm-Töreboda.

Tåg

Falköping–Skövde

Ny avgång måndag–fredag klockan 06:24 från Falköping mot Skövde. En ny avgång sätts dessutom in klockan 12:05 på söndagar Falköping–Skövde.

Skövde–Töreboda

På lördagar dras avgången klockan 06:43 in. På söndagar ställs avgången klockan 14:40 från Skövde mot Töreboda samt avgången klockan 15:23 från Töreboda mot Skövde in. För de avgångar som ställs in finns alternativa avgångar med tåg i närliggande tidslägen.

Töreboda–Skövde–Göteborg

Ny avgång från Göteborg till Skövde lördagar klockan 19:00 och från Skövde till Göteborg söndagar klockan 11:31.

Örebro–Mariestad–Lidköping–Göteborg

En översyn av hela trafikupplägget på Kinnekullebanan har genomförts med syftet att öka resandet. Justerade avgångstider på flera tåg måndag–fredag. Det blir förbättrade anslutningar i Herrljunga och Hallsberg samt att tågen får en jämnare spridning över dagen.

Nya tåg måndag–fredag till och från Göteborg: ankomst Göteborg klockan 09:40, avgång Göteborg klockan 08:25 och 11:05 (i dag klockan 09:30).

Tåget Mariestad–Hallsberg klockan 17:55 tidigareläggs till klockan 16:19.

Förbättrade anslutningar i Herrljunga omkring klockan 16. Restiden Göteborg–Lidköping och omvänt blir 10–15 minuter kortare än i dag.

Förbättrade anslutningar i Hallsberg: kvällsförbindelsen Stockholm–Hallsberg–Mariestad måndag–fredag och söndag får 20 minuter kortare restid.

Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Mariestad mot Lidköping: avgångarna klockan 15:46, 17:02 och 17:57 blir i den nya tidtabellen klockan 14:32, 16:25 och 17:43.

Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Lidköping mot Mariestad: avgångarna klockan 15:43 och 16:58 blir i den nya tidtabellen klockan 15:27 och 17:33.

Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Lidköping mot Herrljunga: avgångarna klockan 14:44, 15:15 och 17:04 blir i den nya tidtabellen klockan 14:14, 15:28 och 17:19.

Ny avgång från Lidköping till Hallsberg på lördagar klockan 09:13 med snabb vidare förbindelse mot Stockholm.

Ny förbindelse från Göteborg till Lidköping på lördagar: avgång från Göteborg klockan 20:55 med anslutning i Herrljunga och ankomst till Lidköping klockan 22:45.

Anropsstyrda linjer

Linje 22 Skövde

Linjen tas bort på grund av lågt resande.

Linje 663 Vårgårda-Fåglum-Nossebro

Två nya avgångar sätts in på morgonen från Fåglum: klockan 06:46, framme i Nossebro klockan 07:00 med passning till linje 660 mot Trollhättan, samt klockan 07:26, framme i Nossebro klockan 07:40 med passning till linje 104 mot Vara.

Linje 773 Falköping

Linjen läggs ned på grund av för få resor. Hållplatserna Motell Ålleberg och Ållerberg Flygmuseét tas bort. Ålleberg får Närtrafik istället.

Närtrafik

Hjo

Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag.

Karlsborg

Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag. Det tillkommer ytterligare en hållplats, Göta Kanal.

Tibro

Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag.

Källa: Västtrafik