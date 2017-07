Det är med tämligen begränsade ekonomiska medel som Falköpings Riksteaterförening arbetar.

— Vi lever egentligen på de bidrag vi får från kommunen och de intäkter vi får i samband med våra föreställningar. Tyvärr har inte publiktillströmningen varit riktigt som vi hade hoppats på senare tid, men vi ger inte upp. Nu hoppas vi förstås också kunna dra nytta av Teaterbarens tillkomst, det är viktigt att folk kan kombinera sitt teaterbesök med lite god mat eller bara en fika, förklarar Marie Post.

Höstens program omfattar sex olika föreställningar på Stadsteatern och som säsongsavslutning arrangerar sedan teaterföreningen en medlemsresa till Göteborgsoperan och The Phanthom of the Opera den 9 december.

På teckenspråk

Säsongen här hemma inleds den 19 september riktigt klassisk teater i form av Bernardas hus, en historia som utspelas på den spanska landsbygden under 1930-talet.

— Skådespelarna pratar svenska, men föreställningen kompletteras med svenskt teckenspråk, berättar Marie Post.

Fyra veckor senare, den 17 oktober, gästas Stadsteatern av det finska nycirkuskompaniet Circo Aereo, som bjuder på exempelvis luftakrobatik, jonglering och vanlig akrobatik under rubriken Kinema.

— Det här tror vi är något som kan tilltala hela familjen, säger Marie.

Gripande historia

Och bara två dagar senare, den 19 oktober, är det dags för en gripande historia vid namn Var är mitt hem? På scenen syns enbart en (!) person, Danjin Malinovic, och det handlar om en sann historia om lycka, krig, flykt och hopp, berättad av huvudpersonen själv.

Danjin startar med att prata om sin lyckliga uppväxt i forna Jugoslavien, fortsätter med hur det blev när inbördeskriget bröt ut och hur han fick fly, via ett korrupt Moskva, till Sverige, där inte allt blev som han hade tänkt sig.

— Det här är en historia som pendlar mellan skratt och allvar och inte lämnar någon i publiken oberörd, inflikar Marie Post.

Den 30 oktober är det så barnteater (från 4 år) i form av familjemusikalen I Mumindalen, där alla de klassiska figurerna och de kända Muminsångerna givetvis ingår.

Vi hoppar så vidare till den 15 november, då Carlos Romero Cruz bjuder på sin egenskrivna monolog Zebrafinken i regi av Klas Wiljergård från Falköping. Historien beskrivs som en gripande och underhållande föreställning om när självkänslan tvingas leva i trånga utrymmen.

För yngre publik

Höstsäsongen på Stadsteatern avslutas så den 3 december med Beauty and the Beast, något som kan beskrivas som en dansföreställning i form av en rockkonsert. Det är en hyllning till rock´n roll, frihet, dans, kärlek, lust och rädsla. Det blir en spektakulär föreställning med rök, vind, episk ljusshow, röstsolon och hög energinivå.

— Det här tror vi kan tilltala en lite yngre publik än den som vanligtvis kommer till våra föreställningar och det känns bra, vi jobbar ju ständigt med att kunna erbjuda ett brett program, där alla ska hitta något som passar, summerar Marie Post.

Har konkurrens

Till sist: Är ni i Falköpings Riksteaterförening nöjda med ert höstprogram?

— Ja, det måste vi vara. Vi är förväntansfulla på det som komma ska. Visst, det hade varit kul att få hit ytterligare någon föreställning, men i något fall gick det inte att lösa på grund av att Stadsteatern var bokad för annat och i något fall så var det konkurrensen från Skövde och Vara som spelade in. Men som sagt, vi tycker att vi kan erbjuda rätt så bra program.