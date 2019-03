Under helgen spelades den sista omgången i herrarnas DM. Till spel kom flera av Falköpingslagen och när grupperna nu summeras är det fyra som är kvar: Tomtens IF, Åsarp-Trädet FK, Grolanda IF, Valtorps IF.

Tomten förlorade visserligen sin match denna helg. Borta mot Våmbs IF blev det förlust med 2–0. De två tidigare segrarna i gruppen skickar dem ändå vidare till nästa fas. De tre andra lagen vann o andra sidan sina matcher och gör därmed IFK Falköping sällskap som inte behövt kvala genom gruppspel.

Även på damsidan är ett Falköpingslag vidare till utslagsomgången. Falköpings KIK spelade inte denna helg, men hade redan vunnit sina två matcher vilket gör att de vann sin grupp.

Resultat Herrar: Åsarp-Trädet FK - IFK Trollhättan: 8 - 3 Sätila SK - Borgunda IK: 6 - 2 Säven/Hol - Falköpings FK: 3 - 0 Floby IF - Värings GoIF: 4 - 1 Våmbs IF - Tomtens IF: 2 - 0 Hova/Weimer Lyrestad - Grolanda IF: 2 - 4 Valtorps IF - BK Trix: 4 - 3 Damer: Stenstorps IF - Norra Fågelås IF: 5 - 1 Åsarp-Trädet/Redväg - Hyssna IF: 2 - 1