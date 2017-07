Är du en person som vill bädda och städa innan du åker på semester? Sluta med det. Det är nämligen att göra det väl enkelt för potentiella inbrottstjuvar att avgöra om någon är hemma.

— Tänk dig att du tittar in genom ett sovrumsfönster på natten och ser en välbäddad säng. Då förstår du snabbt att ingen är hemma, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid polisen i Skaraborg.

Bortresta

Under den gångna helgen gjordes det inbrott i en villa i Havstena i Skövde. Ett fönster hade lyfts bort och någon eller några gärningsmän hade på så sätt tagit sig in i huset. Personen som bor där var bortrest och inbrottet upptäcktes av en släkting. Under natten till tisdag gjordes även ett försök till inbrott i en villa på Snövägen i Skövde. Två personer sågs springa från platsen. Det är två exempel på bostadsinbrott i Skaraborg under senare tid.

Knep

De som vill bryta sig in i en bostad har ofta vissa knep som de tar till för att avgöra om någon är hemma. I en villaträdgård kan det till exempel plötsligt dyka upp främmande föremål. Om de har flyttats efter ett tag är det lätt att förstå att någon rör sig på tomten och i huset. Ligger föremålen kvar kan det tas som ett tecken på att de som bor i huset inte är hemma.

Ett annat sätt för inbrottstjuvar att kontrollera om någon är hemma är helt enkelt att titta in genom fönstret. Är det då alltför välstädat eller bäddat mitt i natten kan det ses som ett tecken på att ingen är hemma.

Lite stök

Det kan alltså vara bra att lämna bostaden lite stökig när du reser bort.

— Och sätt en timer, så att lampan tänds då och då, säger Tony Johansson, som gärna vill uppmana människor att vara lite vaksamma.