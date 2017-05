Torpet Sevedstorp 125 ska säljas. Det var i detta torpet från 1800-talet som Astrid Lindgrens pappa, Samuel August, växte upp och som sedan stod modell för författarinnans böcker om Alla vi barn i Bullerbyn.

Torpet kom att kallas Mellangården i böckerna, och det var där som rollfigurerna tillika syskonen Lisa, Lasse och Bosse bodde tillsammans med sina föräldrar. Det som fick namnet Bullerbyn i böckerna består även av husen "Norrgården" och "Sörgården".

Astrid Lindgren uppgav att hon med hjälp av sina egna minnen från uppväxten skrev böckerna och att hon själv kände sig som ett litet Bullerbybarn.

Det var i just Sevedstorp, mellan Mariannelund och Vimmerby, som filmen Alla vi barn i Bullerbyn spelades in 1986. Filmen, som regisserades av Lasse Hallström, spelades in samtidigt som de som ägde husen i Sevedstorp bodde kvar. Inomhusscenerna spelades in på andra platser. Många av de boende i området deltog som statister eller som stand in för skådespelarbarnen.

Stort intresse

Idag är "Bullerbyn" en turistattraktion med kafé och handelsbod och där det finns möjligheter att titta på får, höns, grisar, hästar, och kor.

Och nu är alltså "Mellangården" till salu. Enligt Susanne Gustafsson har intresset varit stort sedan torpet lades ut förra veckan.

— Det är många som har visat intresse, säger hon.

De som till slut står som köpare får emellertid inte vara folkskygga.

— Det är klart att det är en fördel om man tycker om att ha folk omkring sig, säger Susanne Gustafsson.

Utgångspriset för torpet i "Bullerbyn" är 850 000 kronor. Ytan ligger på 85 kvadratmeter baserat på tre rum och kök.