SAMS-studien – Saving more lives in Sweden – är en av världens största prehospitala studier med 8 698 inkluderade patienter under perioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2014.

FAKTA: Om SAMS SAMS är en nationell överlevnadsstudie som startade 120101 och avslutades 141231. Deltagande.. FAKTA: Om SAMS SAMS är en nationell överlevnadsstudie som startade 120101 och avslutades 141231. Deltagande län var Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Dalarna, Jämtland, Halland, Kalmar och Västra Götalandsregionen. Övriga tolv län är kontrollän. Källa: Centrum för hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.

- Syftet var att utvärdera sambandet mellan samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus på nationell nivå. Att larma ut samtliga instanser samtidigt förekommer inte överallt i Sverige, men det samarbetet har vi nu etablerat i Skaraborg, berättar Jan-Otto Andersson, utbildningsledare inom ambulanssjukvården, Skaraborgs Sjukhus, i ett pressmeddelande.

Samtliga ambulansstationer vid Skaraborgs Sjukhus deltog i studien tillsammans med, bland andra, alla räddningstjänster i Skaraborg varav de senare utbildades i hjärt-lung-räddning samt fick hjärtstartare installerade i sina fordon.

I studien kontrollerades framförallt betydelsen av att alla instanser larmades ut samtidigt vid misstanke om ett hjärtstopp. Resultatet talar sitt tydliga språk:

Fler personer överlever hjärtstopp.

En minut snabbare responstid till den drabbade ökar chansen till överlevnad.

Fler hjälps åt på plats för att underlätta arbetet med den drabbade och med anhöriga

Systemet har en nuvarande potential att rädda cirka 100 fler liv per år.

Med en ännu snabbare responstid fram till patienten finns det en gigantisk potential.

- Det är bara att konstatera att det här är framtiden. Nu har vi även vetenskapliga bevis för att det räddar liv när flera instanser hjälps åt, säger Jan-Otto Andersson.

Resultatet av studien har publicerats i The Journal of the American Heart Association. Professor Johan Herlitz vid sektionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås menar att den kommer att ha stor betydelse i Sverige.

- Vi vill nu arbeta vidare genom att kungöra våra resultat och vårt mål är att samutlarmning sprids runt om i landet, säger Johan Herlitz och fortsätter:

- Vårt slutliga mål är att överlevnaden vi hjärtstopp utanför sjukhus skall öka från elva procent, där vi står idag, till cirka tjugo procent. De resultat som framkommit i SAMS-studien kommer att resultera i att ett steg tas i en sådan riktning även om det inte för oss ända fram till slutmålet.