På Sand har man verkligen inte haft semester, istället har man jobbat fram och spikat ett program för höstens och vinterns evenemang.

Det kommer att bli oktoberfest med bayersk mat, DJ:s, After work-kvällar med trubadurer, pubaftnar och band och besök från artister som Da Buzz och Basic Element.

Den 4 november är det halloweenparty med eurodance-bandet Basic Element som spelar. Den 9 december är det läge att slå klackarna i taket och ta fram magtröjorna, skinnvästarna och skipantsen igen, för då är det 90-talsfest. Då gästar Da Buzz, kända för hitlåtar som Alive, Wanna be with me och Dangerous under 00-talet. De är dessutom tidigare stadsministern Fredrik Reinfeldts favoritband.

Sand i Skara har släppt planerna för så långt fram som i jul, då de har juldagsparty.