Fakta: OL-landslaget 2018

Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, Helena Bergman, OK Ravinen, Sara Hagström, IFK Göteborg, Karolin Ohlsson, Järla Orientering, Lisa Risby, OK Kåre, Lina Strand, Göteborg-Majorna OK, Josefin Tjernlund, OK Tisaren

Herrar: Rassmus Andersson, OK Linné, Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, Gustav Bergman, OK Ravinen, Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn, William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, Jerker Lysell, Rehns BK, Martin Regborn, Hagaby GoIF, Albin Ridefelt, OK Linné, Johan Runesson, Tampereen Pyrintö, Oskar Sjöberg, OK Linné, Emil Svensk, Stora Tuna OK