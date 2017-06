Sverigedemokraterna i Skara har sedan en tid haft interna problem. Ledamöter har hoppat av och ledamoten Anders Forsberg lämnade alla sina politiska uppdrag sedan han åtalats för ekonomisk brottslighet vid Skaraborgs tingsrätt.

I förra veckan uppstod också en konflikt mellan Sverigedemokraterna Oscar Ternström, som valts till ny gruppledare, och Per Lindström. Då polisanmälde Lindström partikollegan för förtal sedan Ternström uttalat sig kring SD:s beslut att inte ställa upp i kyrkovalet.

— Det är synnerligen allvarligt. De misskrediterar mig och då har det gått för långt, sa Per Lindström, som menade att han blivit uthängd i en artikel i tidningen, trots att hans nämn inte nämnts.

Oscar Ternström tillbakavisade bestämt anklagelserna och nu kommer nästa avslöjande. Fullmäktigegruppen för Sverigedemokraterna Skara har begärt att Per Lindström ska lämna sin plats som ersättare i omsorgsnämnden i Skara kommun.

Men det har han inte gjort. I e-postkonversationer med företrädare för partiet har han tydliggjort att han inte tänker lämna sin förtroendepost.

Styrelsen för SD i Skara har därför lyft frågan som ett personärende partisekretariatet samt distriktsstyrelsen.

— Tills ärendet är avgjort så vill vi därför inte att Per Lindström tillåts signera med sina insändare med partibeteckningen (SD), förklarar Oscar Ternström i ett meddelande till tidningen.

Han understryker också att Per Lindström inte längre företräder Sverigedemokraterna i Skara.

— Nu är det så att de inte kan förbjuda er att ta in något jag skrivit och de kan inte förbjuda mig från att skriva vad jag vill, säger Per Lindström som kommer att fortsätta skicka in insändare.

Han kommer inte heller avsäga sig sitt politiska uppdrag i Skara kommun.

— Det som är viktigt är att jag inte kommer avsäga mig platsen. Ingen kan ändra att jag är ersättare i omsorgsnämnden, säger Per Lindström.

Han är väl medveten om att SD i Skara vill ha bort honom.

— Det är inte bara mig de vill ha bort, det är flera. Jag har själv begärt att verkställande utskottet ska starta ett personalärende om mig, så de är lite sent ute.

Anledningen ska vara att det pågår flera stadgebrott inom partiet lokalt, men han vill inte kommentera det mer än så.

— Hela historien kommer så småningom att komma ut. Det är inte slut på historien än, säger Per Lindström.

