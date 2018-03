Se klassiska vrålåket som bjöd på en oväntad överraskning – Stefan fick ’Svarta Änkan’ på köpet

När Stefan Damberg köpt sin Ford Thunderbird upptäckte dottern en giftspindel av ”märket” Svarta Änkan under framskärmen. Under påsken ställs bilen ut på motormässan på Elmia.

– Det är lugnt, vi sög in spindeln i dammsugaren och tejpade för röret, säger Stefan Damberg.