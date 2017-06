Gästerna togs emot av Marianne Blank och Jessica Winblad. Det bjöds på bubbel och mingel.

Välkomstskålen hölls av Marianne Blank och Jessica Winbladh berättade lite om hotellets resa som inte varit helt lätt. Ibland hade hotellet bara två gäster på en natt. Men efter att hotellet gått med i kedjan Best Western 2009 så blev det bättre tider.

Marianne Blank blev anställd av sin far från 2012, och det blev en del förändringar framöver.

— Vi kan idag se ett Hotell som verkligen blomstrar, och vi är så stolta över det, säger Marianne Blank.

Håkan Persson som jobbar med Föreningen FeEdAC, berättade under jubileumsfesten om deras arbete i Tanzania. Där har man bland annat har byggt en skola och boende för barn som hamnat i svåra situationer. Under kvällen samlades det in över 30 000 kronor till föreningen.

Jessica Winblad som varit anställd på Hotellet sedan starten, tackades för sitt otroliga engagemang i hotellet under de gångna 10 åren. Hon har verkligen varit med hela vägen. Från att bära in möbler, städa, diska, servera, kocka med mera.

— Vi välkomnar henne varmt att stanna ytterligare många, många år. Jessica jobbar numera som tf Hotellchef på Jula Hotellet, säger Marianne Blank.

Efter en rundtur på hotellet bjöds det på grillbuffé med bland annat lokalproducerat kött.

Under maten hölls tal av bland annat Joachim Grundin, som varit projektledare vid planeringen av Hotellet 2007. Det blev många skratt när han berättade om att Lars-Göran Blank kom på att han ville ha en våning till, men att den idén kom till när nästan alla handlingar var klara. "Bygg bara" sa Lars-Göran. Som var van att få sin vilja igenom.

Även Bert Karlsson höll tal och hyllade sin entreprenörskollega och menade att Lars-Göran aldrig såg några hinder när han kom på något. Det skulle bara genomföras. Han undrade vad Skara hade varit utan Lars-Göran och tillade också - utan sig själv.

Även Irene Blank höll ett kortare tal om sin mans förmåga att se lång långt framåt. När man precis byggt klart sitt första lager i Skara, vid Björkelundsområdet (Grönlunds Plåt nu) så sa han: "När detta blir för litet så bygger vi på andra sidan E20". Och där finns nu Julas stora centrallager. Han var alltid steget före - en otrolig entreprenör.

— Vi berättade lite om hans drömmar om ett hotell och hur det faktiskt blev verklighet - och att han sedan ville ha en konsthall. Det visade sig bli ytterligare ett genidrag - att placera all sin privata konst på hotellet för allmänhetens beskådan. Det är fantastiskt att ens tänka tanken tycker vi, och att det naturligtvis drar mycket folk, säger Marianne Blank.

Under jubileet bjöds också på underhållning. Gruppen Super Trouper från Stockholm framträdde under publikens jubel som ABBA.

Tårtan från Conditori Nordpolen i Vara var en avbild av hotellet.

— Så småningom avslutades kvällen. Och vi är helt övertygade om att Lars-Göran satt där upp och tittade på oss med ett stort leende. För en bra fest, det tyckte han om. Och det blev verkligen detta, avslutar Marianne Blank.