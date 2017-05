Under våren har åtta grupper med spelstudenter från årskurs två utvecklat spel tillsammans under temat inkludering. Genom att sammanföra många olika kompetenser från olika program får studenterna möjlighet att känna på hur det är att utveckla spel under liknande förutsättningar som i arbetslivet.

– Med tanke på den korta tid det ändå handlar om, tio veckor, så visar studenterna på en stor kreativitet i sina olika spelidéer, säger Erik Sjöstrand, lärare vid Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar.

– Genom att redovisa sina projekt live på nätet får studenterna möjlighet att visa upp sig för en större målgrupp som till exempel företag inom branschen och andra som är intresserade, fortsätter han.

I samband med spelpresentationerna pågår även en mässa där intresserade är välkomna att prova på studenternas spel. Spelen kommer också att testas av värden för dagen, Ben Kuchera, speljournalist från den amerikanska spelsajten Polygon.

Fotnot: Samtliga presentationer sänds live på his.se/live