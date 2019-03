Måndagen den 21 januari samlades ensemble och konstnärligt team på för att inleda repetitionsarbetet av vårens regionala rockmusikal.

Denna prisbelönta science fiction-musikal är inspirerad den kultstämplade science fiction-filmen Forbidden planet från 1956, samt av Shakespeares pjäs Stormen. Musikalen sprudlar dessutom av heta 1950– och 60-talshits som "Great balls of fire", "Heard it through the grapevine" och "Good vibrations". West End-succén vann dessutom en Olivier Award för bästa nya musikal 1989.

Nu sätts den alltså upp i Skövde.

Tror du att vi får se mer föreställningar av den här typen i fortsättningen?

– Det tror jag eftersom målet är att vi i princip ska syssla med allt, säger Hjertner.

Det här måste väl var ett bra sätt att att tilltala en bred publik?

– Ja, det här är en föreställning som hela familjen kan se. De som lyssnade på de här låtarna som unga är visserligen 60 och 70 år nu, men de är tillräckligt moderna för att fungera på scenen, fortsätter Hjertner.

Han kallar musikalen för en jukebox-show.

Så här är handlingen i korthet:

För länge sedan – någon gång på 2000-talet – lyckades forskaren Doktor Prospero räkna ut en formel för att förändra världen. Hans fru stjäl formeln och skickar iväg sin make rätt ut i hyperrymden i ett gammalt rymdskepp.

Vad hon inte visste var att deras lilla dotter låg och sov i farkosten och nu slungades ljusår in i framtiden tillsammans med sin pappa. Åratal senare är Kapten Tempest på ett rutinuppdrag i yttre rymden. En meteoritsvärm träffar farkosten som sugs in mot D’Illyria – den förbjudna planeten och äventyret kan börja.

Rätt regissör

GöteborgsOperans version regisseras av Rikard Bergqvist, som ligger bakom många av GöteborgsOperans succéer, som Stoppa världen, The Rocky Horror Show, My fair lady, Trollflöjten och Hair.

– Jag tror att han är precis rätt person för jobbet eftersom han har en fot i båda av världar. Det är lätt att misslyckas med en sådan här föreställning, men jag tycker verkligen att han hittat rätt, menar Lars.

Han pekar också att många privatteatrar satsar på modernare verk, de vill helt enkelt följa med sin tid.

– Den här uppsättningen är inte heller uttjatad, utan jag tror att det kan bli en ny upplevelse för publiken.