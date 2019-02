Kära medmänniskor! Det är jag, jag som ser till att ni får er medicin. Jag som stressar och nästan springer längs med korridorerna och jag som får vara tacksam om jag får min lunchrast. Allt för att ni ska få en så god vård som möjligt. Jag har naturligtvis en riktigt fet lön, schyssta arbetstider och som du förstår, en arbetsmiljö i världsklass.

Men låt oss nu inte belysa detta, det är det ändå så många andra som gör. Under arbetstid bär jag en namnbricka där det står legitimerad sjuksköterska. En yrkestitel som krävt tårar, svett och envishet. So far, so good tänker ni men problemet är alla dessa förlegade smeknamn och nedvärderande påståenden som jag som SJUKSKÖTERSKA får stå ut med under ett arbetspass från både anhöriga, patienter och kollegor. Syster, syrra och sköterska, ja kärt barn har många namn. Jag är nöjd med mitt tilldelade biologiska kön, trots detta kallas jag syster på jobbet. Ska jag vara helt ärlig förstår jag inte varför.

Blev under en dag ifrågasatt av en läkare tillhörande det manliga könet vad det heter när en man är sjuksköterska. Detta sade han men en hånande ton och ett nedlåtande leende. Jag lyckades finna mig i situationen och svarade “heter det läkerska då om det är en kvinnlig läkare?”. Han blev tyst, sen gick jag därifrån.

Under arbetstid inträder jag en roll som präglas av vetenskap, lagar och etik, privat en annan. Jag är övertygad om att även du som läser detta har en roll privat, en roll som förälder och en roll på jobbet. Vill du bli kallad mamma Stina eller pappa Daniel på jobbet trots att du avlagt en universitetsutbildning? För övrigt är sköterska en gammal benämning på kvinnliga undersköterskor inom psykiatrin, något som idag benämns ''skötare'' oavsett könsidentitet.

Annons

Frågan jag vill att vi ställer oss är hur vi under den brist som råder ska kunna lyfta den status och respekt som professionen faktiskt förtjänar. Städerska blev lokalvårdare för att sedan bli hygientekniker. Titelbytet höjer inte någon lön men det ger individerna som sliter en högre status vilket de i all välmening förtjänar och behöver! Alla vill ha bättre lön, alla vill ha bättre arbetstider och alla vill ha bättre arbetsmiljö men efter tre års studier, en erhållen kandidatexamen samt en skyddad legitimerad yrkestitel vill i alla fall inte jag bli kallad för syster, syrra eller sköterska.

Är det för mycket begärt? Nja jag tror inte det! SJUKSKÖTERSKA och inget annat!

Tack för mig – Johan Bergqvist