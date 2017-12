I lägenheten visar hon upp vad de vanliga svenska kedjorna kallar för "hudfärgade" trosor och be–hå. Det är en ljusbeige ton på behån, trosorna går mer åt rosa och inget av det går att kalla hudfärgat för tjejer med mörk hud.

Jag medger, generad, att jag inte ägnat många tankar åt det problemet. Trots att Sverige sedan länge är ett mångkulturellt land och med drygt en och en halv miljon invånare med utländsk anknytning märks det inte inom handeln. Normen är fortfarande den vita hudfärgen.

— Det är jättesvårt för en ung mörkhyad kvinna att vara sig själv när normen är att man ska vara ljus och smal. Många mörkhyade tjejer bleker sin hy och använder löshår, säger Sainabou som tycker att skönhetsbranschen visar upp en skev bild av skönhet.

Att vara mörkhyad och växa upp i Sverige, säger Sainabou, är att vara den enda mörkhyade på nya jobbet, att ständigt få frågan varifrån man kommer och att bli påmind om att man avviker i butikerna också.

— Jag har själv inte pratat så mycket om det för man blir bara ledsen. Det är först nu som jag känner att jag vågar och vill vara mig själv, säger Sainabou.

Hon lider av alopeci vilket gör att hon fläckvis tappar håret. För två månader sedan bestämde hon sig för att slänga sitt löshår och sin peruk.

— Min mentor stöttade mig, min man sade att jag är fin som jag är men jag grät natt och dag. Till slut bestämde jag mig för att våga gå ut i mitt korta hår. Jag hoppas att jag kan inspirera andra att våga vara sig själva.

Nu är Sainabou i full gång med att starta sitt företag. Hon ser att det finns ett hål i marknaden– trots att kedjorna anser att det inte finns någon marknad för underkläder för mörkhyade.

Annons

— Branschen visar inte mångfalden. Man annonserar gärna att man vill satsa på olikheter men i verkligheten är det ingen som gör det. Man säljer kläder för vita. Beigefärgade strumpbyxor blir konstiga på mig så jag måste istället välja svarta. Det gäller också underkläder, plåster, bandage. Sverige är långt efter.

Vad beror det på?

— Okunnighet, att man inte tänker på att vi mörkhyade också finns.

Sainabou startar med strumpbyxor i sju nyanser och ett par svarta, sedan tar hon steget till att sälja underkläder. Hon vill ha återförsäljare med rätt inställning och hon vill ha en webbshop.

— Jag vill visa upp olika typer av modeller med olika former och med olika etniska bakgrunder, människor med funktionsnedsättningar. Underkläder ska utgå från människors kroppar, säger Sainabou som också vill knyta sitt företag till självhjälpshuset Vi– Kraft som jobbar med självhjälp för tjejer.

— Jag har alltid velat vara min egen chef och velat bestämma över mig själv. Men min stora dröm är att bli generalsekreterare för SOS Barnbyar.

Mer om Sainabou:

Född: Gambia

Uppvuxen: På Malmvägen i Sollentuna, Stockholm

Familj: Min man Yankuba, föräldrar och syskon i Stockholm samt Borås.

Gör: Egenföretagare, styrelseledamot på självhjälpshuset Vi-Kraft, studerar textil på textilhögskolan i Borås, studerar ledarskap på högskolan i Jönköping.

Utbildning: Civilekonom

Sådan är jag: Jag är en driven person som vet vart jag vill och jobbar hårt för att komma dit, samtidigt som jag är en livsnjutare som ständigt sätter en guldkant på vardagen.

Så kopplar jag av: Egentid där jag släcker ner all belysning, tänder ljus, flygplansläge på mobilen, spelar Sam Cooke, Nina Simone och äter en massa gott. Annars spelar jag Fia med knuff med min man, hehe

Favoritcitat: "Be you. The world will adjust."

Förebild/er: Min man, Camilla Littorin, Johan Svedberg, Helena Nordström, Sarah Hammoura, Angela Hafström och mina "Fem M:n": Mamma Marie, Mariam (syster), Malala, Michelle Obama och företagaren Mahima Klinge. Dessa människor gör skillnad på olika sätt och har inspirerat mig till att bli den jag är idag.

Det drömmer jag om: Bygga skolor i Afrika. Att alla barn ska få gå i skola för att nå sin fulla potential. Bli generalsekreterare för SOS Barnbyar– eller starta min egen välgörenhetsorganisation.

Höjdpunkter i mitt liv:

• Min bröllopsdag

• Dagen då jag bestämde mig för att leva min sanning, följa min dröm och vara mig själv till hundra procent utan att bry mig om samhällets skönhetsideal och människors åsikter.

Motivering: Sainabou vill starta ett företag som inkluderar alla kvinnor och hon vill på flera olika sätt inspirera andra tjejer att vara sig själva. Tio procent av nettovinsten ska gå till att utbilda kvinnor i Gambia.