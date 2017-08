Allt började i Mariestad och med Folkets Park. Trummisen Bosse Sjöberg och keyboardisten Torbjörn Jansson var engagerade i just Folkets Park som skulle börja arrangera temakvällar. Ett av de teman de tänkte sig var Creedence Clearwater Revival.

— Jag och Torbjörn har spelat ihop tidigare i olika konstellationer och visste att jag var bra på (John) Fogerty, så han ringde mig om jag inte kunde vara med på den kvällen, säger sångaren Tony Malmberg och fortsätter:

— Vi körde den kvällen och det blev succé, och så körde vi en kväll till och sedan en till... Efter det började förfrågningarna trilla in. Till slut var vi ett band och då kände vi att det var lika bra att köra på det här.

Där hade Creedence Tribute fötts. De började turnera runt med ett konserthuskoncept. Det var 2014 och sedan har det rullat på sedan dess. så pass bra att de anses vara en av de bästa Creedence-tributerna i Europa.

— Vi är väldigt tacksamma att publiken kommer och uppskattar det så pass mycket, säger basisten Anders Nilsson.

Konserten är i två akter där den första tar sin start i bandet start innan de ens hette Creedence Clearwater Revival. Den andra akten tar sedan upp annat som exempelvis John Fogertys solokarriär. Med sig har de musikskribenten Ulf Henningsson och tillsammans har de vävt fram en helhet av berättande och musik.

— Charmen är hela grejen, mötet med publiken och dessa fantastiska låtar. Vi är verkligen bra på att förmedla det som var stort med Creedence, vi har dissekerat låtarna i minsta detalj. Inget får vara slumpmässigt. Det får inte bli after ski av det, säger Tony och fortsätter:

— Det är så många som har förstört eller tjatat ut "Proud Mary" och "Have you ever seen the rain" och de låtarna.

Ni var aldrig rädda att bli uppfattade som ännu ett coverband som kör lite Creedence?

— Inte när vi märkte hur bra det lät och hur slutresultatet blev. Vi är väldigt noggranna, alla coverband som kör "Proud Mary" spelar den fyra gånger för snabbt till exempel och det blir helt fel sound och tonart. Vi kör allt precis som Creedence.

Creedence Tribute spelar över hela Sverige. De närmaste spelningarna för Skaraborgare är Jönköping v29 september och Vara konserthus 6 oktober.