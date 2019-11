– När gitarristen och sångaren i bandet dog 2014 fick jag idén om att låta andra spela in gruppens låtar och responsen blev väldigt stor, säger Brandels.

Musiker från hela landet började skicka in inspelningar och plötsligt hade initiativtagarna mellan 25 och 30 spår – 17 av dem finns med på den nya skivan.

– Den släpps den 28 november på Spotify, då är det nämligen exakt 55 år sedan Tages fick sin första listetta på Tio i topp med ”Sleep Little Girl”, fortsätter Göran Brandels.

Ges ut på skiva

Tanken är också att inspelningarna så småningom ska ges ut på cd och det finns också ett intresse att släppa den på vinyl.

– Jag tycker att de här låtarna håller fortfarande och de har tidigare getts ut också i England och Japan. Därför är det spännande att se hur det här soundtracket tas emot.

Hur fick du själv intresset för Tages?

– Jag hade tidigare mest lyssnat på The Beatles, Rolling Stones och The Kinks, men 1965 hörde jag Tages tredje album för första gången och tyckte om det jag hörde. Med hjälp av den nya skivan hoppas vi också att en yngre publik får upp ögonen för bandet och kanske spelar in sina egna versioner.

Namnkunniga musiker

Och det är ett ganska namnkunnigt gäng musiker de lyckats samla. Bland annat The Mop Tops (Falköping och Vara), Strawberry Feels (Mariestad), Ebbot Lundberg, Max Lorentz, Åke Eriksson, Johnny Lundin, David Myhr, Rockfolket och Anderson Counsil (USA).

– Ebbot backas dessutom upp av Soundtrack of Our Lifes, trots att de inte finns längre. Bland låtarna hittar vi ”Sleep Little Gril”, ”In My Dreams” och ”The Man Your Looking For”.

Initiativtagarna har också skapat en Facebookgrupp på temat och alla låtarna ligger nu mastrade och klara. I projektet samarbetar Göran Brandels med Peter Torsén som driver en egen studio i Eskilstuna.