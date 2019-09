Äventyret slutade i katastrof - nu gör Skaraborgs sjukhus film om vägen tillbaka

Skaraborgs sjukhus går in i en ny roll - som filmproducent. Tre mäns fjälläventyr slutade i katastrof. 30 september är det premiär för dokumentärfilmen ”Tillbaka till livet” på TV4 Play och C More,