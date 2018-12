På Stadsteatern bjuder man in till en riktig musikfestival med liveframträdanden på kvällen den 11 december. Dessutom ska popgruppen GES gitarr auktioneras ut, den skänkte de när de var här i somras.

– Inträdet är frivilligt och alla insamlade pengar går oavkortat till Musikhjälpen. Vi har lyckats få till en riktigt skön blandning av musikstilar och artister: tv-stjärnan Sigrid Bernson, punklegendaren Bonni Pontén från Asta Kask kommer att spela nyskriven musik. Dessutom kommer flera band från hela Skaraborg, Jangle Town, Moa Blücher, The Gloria Story, Vänsternäven, Erika och Johan Wendt, White Water Stringband, Björn Tengman, Vilde Hilding, Kören Candle Lights, komikern Israel Tshibangu och inte minst den flerfaldige minnesvärldsmästaren Jonas Von Essen, berättar Öivin Tronstad.

Dessutom har Stadsbiblioteket extraöppet hela kvällen.

Sigrid Bernson är en av Sveriges mest kända proffsdansare som medverkat i tv-programmen Let’s Dance och i Melodifestivalen, Senast med låten, Hot like the sun. Sommaren 2017 debuterade hon med singeln "This Summer" Singeln har sedan följts upp av minst lika peppiga "Celebrate" och julsingeln "I Do". På tisdag står hon på stadsteatern I Skövde med sina dansare och lovar att bjuda på en riktigt energifylld konsert och ett vackert akustiskt nummer.

En decembervecka om året sänder Sveriges Radio dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. I Musikhjälpen är det lyssnarnas musik – och deras engagemang – som räddar liv. Musikhjälpen 2018 sänds 10 - 16 december från Stortorget i Lund och årets tema är Alla har rätt att funka olika.