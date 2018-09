I februari 2016 presenterades Samsyn Västergötland där tre distriktsförbund – fotboll, ishockey och handboll – ville underlätta för barn och ungdomar upp till och 15 år att bedriva flera sporter. Sedan dess har innebandy och bandy också anslutit sig till projektet.

Och nu tas nästa steg – Samsyn Skövde.

– Vad vi nu gjort är att att ner det på kommunnivå och föreningsnivå och har enats om ett riktlinjedokument. Vi menar att vi vuxna ska tänka till när vi planerar verksamheten så att barnen inte ska tvingas välja bort någon idrott utan kunna vara med på fler, att vi ska respektera varandras säsonger och försöka undvika krockar, berättar Margareta Persson, idrottskonsulent på Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Till en början innefattar det de fem nämnda idrotter som redan samarbetar på temat på på distriktsnivå.

På tisdagskvällen samlades förbund och föreningar på Södermalms IP i Skövde för att skriva under ett dokument och manifestera det nya samarbetet. Totalt medverkar 17 klubbar (se nedan).

– Från SISU Idrottsutbildarna och Idrottsförbundet Västra Götaland kommer vi att bjuda in till regelbundna träffar där vi jobbar med eventuella krockar och skapar en dialog tränare emellan, kommenterar Margareta Persson.

Fakta: Föreningarna som är med i Samsyn Skövde

Fotboll: IF Tymer, Våmbs IF, Skövde KIK, Skultorps IF, Ulvåkers IF, IFK Skövde FK, IFK Värsås, Skövde AIK, Värings GIF, Vretens BK

Ishockey: Skövde IK

Innebandy: Skövde IBF, Stöpen IBK

Handboll: HK Country, Skövde HF, IFK Skövde HK

Bandy: Skövde bandy





Högsäsonger:

Fotboll: April-september

Handboll: Oktober-mars

Ishockey: Oktober-mars

Innebandy: Oktober-mars

Bandy: Oktober-mars

Riktlinjer :

1. Man spelar klart sina säsonger.

2. Respektive idrott måste få ha träningar "året runt" för de som bara väljer att utöva en idrott

3. Vid cuper och träningar som anordnas när min idrott har "lågsäsong" och krockar med idrott i hög­säsong arbetar vi utefter att:

– Cuper: Högsäsongsidrotten har "förtur". Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare,

– Träningar: Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är helt OK att träna "högsäsongsidrotten" när det krockar

4. Respektive förbund ska ta upp Samsyns riktlinjer på ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och ordförande i föreningarna har god kännedom om Samsyn.

Källa: Samsyn Västergötlands avtal