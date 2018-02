Hela 19 lag med totalt 58 tävlande deltog i Svenska öppna mästerskapen i Indoor Skydiving den 18 februari i Bodyflight’s vindtunnel i Bromma. De tävlande kom från hela Sverige och representerar många av landets fallskärmsklubbar, även ett finskt lag var på plats för att mäta sig mot sina svenska grannar. Tävlingen är precis densamma som vid fallskärmshoppning, men tack vare vindtunneln kan publiken se allt som händer med bara glasväggar mellan sig själva och de tävlande.

Annons

— Det här är tredje gången Sverige har SM i Indoor Skydiving. Tävlingen flöt på otroligt bra, det var mer eller mindre fullsatt i publiken under hela tävlingsdagen, de som inte var på plats kunde via en livelänk följa tävlingen. Trots OS fick vi fin publicitet med TV på plats. SM är definitivt årets höjdpunkt för alla som gillar extremsport. Det bjöds på en otrolig spänning hela vägen till sista rundan i Dynamic 2way som var ny gren i SM sammanhang. Sverige är ett otroligt idrottsland överlag och vi har nu otroligt starka lag som ska representera oss internationellt under året även i Indoor Skydiving! säger Björn Gunnelöf, Bodyflight.

Skövde fick två nya Svenska Mästare. Per Nissborg och Rikard Mogren, båda födda och uppvuxna i Skövde, tävlade under SM och avslutade dagen högst upp på prispallen med varsitt SM guld runt halsen.

Per tävlade i den svåraste klassen, Dynamic 2way, tillsammans med Hercules Östberg under lagnamnet DZK. Det var otroligt jämt fram till femte och sista rundan där de vände underläge till seger. Rikard tävlade i klassen under, Dynamic 2way intermediate, tillsammans med Staffan Unestål under lagnamnet Katarshis och de var överlägsna i sin klass. DZK, med Per, kommer under året att representera Sverige under internationella tävlingar som landslag. Per och DZK har ett tufft SM att se fram emot 2019 när Rikard och Katarshis kommer ställa upp i den högsta klassen. Fram till dess får de båda njuta av att vara Svenska Mästare.