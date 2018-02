Slowgold är Amanda Wernes musikaliska alias. Hon skapar tidlösa, poetiska historier som bärs fram med hjälp av såväl distade gitarrer som drömska sångutsvävningar.

Amanda har sjungit i På spåret, samarbetat med Freddie Wadling, gästat First Aid Kit inför 20 000 personer på Liseberg och prytt tidningsomslag till DN, GP och Sonic.

Drömmar

Under 2015 släppte hon två album, Stjärnfall och Glömska. Två år senare kom hyllade skivan Drömmar. Skivan följdes av en omfattande turné i Sverige och Norge, bland annat spelade Slowgold på Way Out West, Bylarm, Hammenhög, Stora Teatern och Debaser Strand. Live är Slowgold oftast en trio besående av Amanda Werne, Johannes Mattsson och Erik Berntsson.

Sonic Magazine satte Slowgold på listan över 2017 års bästa konserter:

"Såg dem på stora ställen, såg de på små ställen, såg dem på mellanstora ställen...Ingen spelningen var den andra lik i uttryck, atmosfär eller upplägg men alla var hänförande från första stund till sista. Alla var Slowgold.” /Pierre Hellqvist

Se "Mörkare" här: