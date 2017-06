Under lördagsmorgonen startade den första matchen på bana 1 hos Örebro paintball förening med Mash 0313 och Hardcore. Tävlingen pågår under två dagar, där den högsta divisionen CPL (champion league) och division två spelar på lördagen och division ett och tre under söndagen. Solen stod högt på himmelen under båda dagarna och det var bra hett för spelarna.

I den högsta division Champion league segrade Mash-laget Joy division. Mash 0313 fick nöja sig med en tredje plats efter hård fight med B.F.P.

I division 1 var det en stenhård kamp mellan Falköpingslaget Silent Kebab och Stockholm Aftermath. Falköpingskillarna hade först övertaget men fick till slut se sig besegrade utav Stockholmarna. Trots förlusten behåller de första platsen i sin division.

I division 2 gick det inte riktigt lika bra för Mash nervous breakdown. De hamnade på plats 15 och kanade ner en till en sjätte plats i sin division.

I division 3 var det bra mycket tuffare om poängen. Där segrade Falköpings Mash Effect 3.5 som sticker ut med sina juniorer Alex Karlsson och Natanael Mollstedt. De tog efter en hård fajt hem segern från tvåan Pangea 1.0 från Helsingborg.