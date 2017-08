Samtidigt som matfestivalen pågår ute i Skövde centrum hölls årets upplaga av Grykorvsfestivalen på hotell Billingen under lördagen. I år samlades ett 70-tal medlemmar för att under muntra men seriösa former utse årets grynkorv.

På bordet för bedömning fanns dels en korv från Erikssons chark i Nossebro, dels en korv från Hemgårdens chark i Norra Råda, Värmland. De båda korvarna var kvalificerade till den slutliga uppgörelsen via två deltävlingar. På grynkorvens dag i höstas vann Hemgårdens variant, medan Erikssons chark stod som segrare i deltävlingen som hölls på föreningens årsmöte i våras.

Uppenbarligen håller båda korvarna bra kvalitet. Lördagens bedömning skulle nämligen visa sig bli en jämn historia. När alla hade lagt sina röster efter en noggrann provsmakning stod det klart att Erikssons korv fått 36 röster och Hemgårdens version fått 32.

– Vi har aldrig haft en så jämn tävling som i år och då ska ni veta att de som röstar är otroligt kunniga avseende grynkorv, konstaterade prisutdelaren tillika ordföranden i Grynkorvens vänner Tommy Kroon.

Ägarna till Erikssons kunde tyvärr inte delta vid årets prisutdelning på grund av andra åtaganden. I deras frånvaro fick Börje Brelid, mångårig medlem och grundaren av Grynkorvens vänner, ta emot diplomet för vidare befordran till rätt mottagare.

På plats som företrädare från Hemgården fanns däremot Kermith Lööv, som fick med sig ett hederspris hem. Han dyker säkert upp igen för att få om möjligt få revansch för årets "nederlag".

Ytterligare en utmärkelse delades ut till Ica Kvantums innehavare Urban Andersson, som fick ta emot ett diplom för "utmärkta insatser i grynkorvstraditionens bevarande".

– Butiken är fullständigt unik i den meningen att det är den enda i världen som säljer båda de korvar som har tävlat i dag, konstaterade Tommy Kroon.