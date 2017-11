I sitt arbete jobbar Victor med att hålla i träffar och lotsa in kunder i den digitala bankvärlden. De digitala träffarna som banken erbjuder syftar till att utbilda och hjälpa kunderna att enklare kunna hantera sin vardagsekonomi via olika digitala tjänster.

Fakta: Fler råd från Victor Är du minsta osäker om någon information som du får via mejl eller telefon? Ring då den i.. Fakta: Fler råd från Victor Är du minsta osäker om någon information som du får via mejl eller telefon? Ring då den instans som informationen sägs komma ifrån och få bekräftat att det är de som har tagit kontakt, eller bekräfta via hemsidor att informationen är korrekt. Om det är möjligt; komplettera koder med fingersensor i din mobil. Då blir inloggningen ännu säkrare. En kod kan skrivas och tappas bort. Fingret har man med sig hela tiden. Tänk på att sociala medier också är en plats för bedrägerier. Någon som utger sig för att vara en nära anhörig kanske inte är det utan har tagit sig in bakvägen på ett facebookkonto och kommunicera i den personens namn för att till sist ställa frågan; ”kan jag få låna ditt bank-id för jag kommer inte in” eller ”kan jag få låna din säkerhetsdosa”.

I detta ingår också användandet av allmänna tjänster som Bank-id och betaltjänsten swish. Båda är funktioner som på kort tid blivit viktiga hjälpmedel i många svenskars vardag. Men som alltid där pengar finns med i bilden, så finns det risker för bedrägerier.

– Jag håller träffar där vi går igenom tjänsterna som vår bank erbjuder, men går också igenom säkerhetsaspekten. Hur ska jag göra och vad ska jag tänka på för att undvika att bli lurad och skydda mig så gott det går, berättar Victor.

– De vanligaste typerna av bedrägerier sker antingen via mejl eller telefonsamtal. Generellt är budskapet att båda är osäkra kanaler som inte används av stora seriösa företag när det gäller att förmedla känslig information, tillägger han.

Proffsiga mejl

Victor beskriver telefonsamtal där någon ringer upp och säger ”jag ser att du har problem med datorn”. Om det samtalet sammanfaller med att man faktiskt har problem med datorn kanske mottagaren tror att samtalet är okej och i värsta fall ger ut information till någon som inte ska ha det.

Fakta: Tips för att förhindra ID-kapning Håll koll på dina id-handlingar. ID-handlingar är värdehandlingar och ska förlustanmälas.. Fakta: Tips för att förhindra ID-kapning Håll koll på dina id-handlingar. ID-handlingar är värdehandlingar och ska förlustanmälas hos Polisen om borttappade eller stulna Kontrollera kreditupplysningar som skickas hem till dig så att inte någon beställt varor eller tjänster i ditt namn. Tillåt notiser från ditt mobila Bank-ID Via Skatteverket sätter du e-legitimationsspärr på din adressändring Via Skatteverket begär du att få post från myndigheter och företag digitalt Ha olika lösenord till olika konton Fler tips och information om ID-kapningar finns på www.stoldskyddsforeningen.se Källa: SSF Stöldskyddsföreningen

Det kan också vara mejl som ser ut att komma från skattemyndigheten med besked om att man fått skatteåterbäring, men där avsändaren säger sig behöva kompletterande uppgifter och begär ett lösenord eller liknande uppgifter.

Ett klick på en länk i mejlet innebär plötsligt att du är på en bedragares hemsida fast du inte märker det, och ger hen tillträde till en kod eller ett kortnummer, som därmed kommer i fel händer.

– Ofta ser de här mejlen väldigt proffsiga ut och bedrägeriet kan vara svårt att genomskåda, konstaterar Victor.

"Lyssna efter plinget"

Andra sammanhang där man kan bli lurad är när man gör affärer och ska få betalt via swish. För att vara säker på att betalningen blir utförd ska man lyssna efter att det plingar till i den egna telefonen. Dessutom är det givetvis bra att kolla kontoutdraget via sin bankapp och se att pengarna har kommit in på kontot. Givetvis förutsatt att man har bankapp i mobilen.

Han understryker att det finns väldigt många olika typer av bedrägerier och att det är svårt att beskriva alla. Själv menar han att det viktigaste han kan göra är att skapa medvetenhet om problemet så det börjar lysa en varningslampa hos någon när en misstänkt situation uppstår.

– Det finns många olika sätt att bli lurad. Det viktigaste budskapet jag kan ge är att man ska vara källkritisk och det gäller oavsett om du söker information eller om du jobbar med din privatekonomi, säger Victor.