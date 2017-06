I lördags arrangerade OK Klyftamo en mycket lyckad och välbesökt sprintorienteringstävling i två etapper i Hällekis vid Kinnekulle. Falköpings AIK OK bidrog med 38 av totalt 1100 löpare. Första etappen bjöd på tre olika terrängtyper; skog, parkområde runt Hällekis säteri och i slutet bostadsområde. Även den andra etappen hade olika karaktär under banan, den inleddes i ett industri- och hamnområde och avslutades i ett skolområde.

På första etappen svarade Falköpings Moa Skoog, Elsa Sonesson och Vera Pettersson för en trippelseger bland nära 70 startande i klassen D14. På andra etappen blev sedan samma löpare trea, fyra och femma men de höll ändå undan i slutställningen så att prispallen endast bestod av FAIK-tjejerna med Moa som segrare, Elsa tvåa och Vera trea. I den över 40 killar stora H10-klassen vann Oliver Hammar från FAIK första etappen överlägset och han höll också genom en andraplats på andra etappen undan till en klar totalseger.

FAIK:s Alva Sonesson i klassen D16 är alltid långt framme när det gäller sprint och så även i Kinnekulledubbeln. Hon vann båda etapperna med god marginal. På den första etappen var det Ellen Blennow som var tvåa efter Alva. Bland seniorerna togs också en totalseger till FAIK, det var Bo Hallberg som genom en etappseger och en tredjeplats sammanlagt stod som vinnare i H50. Pia Svensson slutade tvåa i D60.