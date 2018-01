Snart kommer "The Beatles Story"

Gillar du The Beatles?

I så fall bör du se och höra showen "The Beatles Story", som Falköpingsbandet The Playbacks tillsammans med Beatlesexperten Siewert Andersson sätter upp i vår.

— Vi kommer att köra många av gruppens tidiga hits, säger Perra Ljungberg, en av bandmedlemmarna.