Naturbetesdjuren har under sin livstid sänkt halterna av växthusgaser genom sitt betande. Det till skillnad mot nötdjur som uppfötts intensivt. De djuren har precis som Jonas Paulsson skriver i Skövde Nyheter 19/2 2018 belastat klimatet med växthusgaser. Problemet är att den statistik som Jonas hänvisar till klumpar samman alla betesdjur i samma pott. Det så kallade medelvärdesfelet, ett klassiskt fel som även etablerade forskare gör. Då de klimatsmarta djuren är så få i jämförelse med de intensivt uppfödda djuren märks deras påverkan inte alls i siffrorna. Om analysen istället delar upp djuren efter deras egentliga klimatpåverkan syns det tydligt två grupper. Den fakta intresserade kan med fördel läsa om problemet på naturvårdsverket och livsmedelsverkets hemsidor. Där finns till och med en APP att ladda ner för den hågade som hjälper konsumenten att välja klimatsmart kött.

Klimatsmarta naturbetsdjur har under sin livstid påverkat sin livsmiljö så att växthusgaserna lagrats in i markens växtlighet, en så kallad koldioxid sänka. Lösningen på klimathotet består av två delar – en del är att vi måste minska utsläppen och den andra delen är att vi måste utnyttja naturens förmåga att lagra in växthusgaserna beständigt i växtmaterial. Båda lösningarna måste användas då vi kommit så långt i klimatförändringsprocessen att det inte räcker att bara sluta släppa ut växthusgaser.

Annons

Utan de klimatsmarta naturbetesdjuren faller även de ekosystemtjänster som naturbetesmarkerna tillhandahåller. Vi kommer att få betydligt ökande samhällskostnader för att upprätthålla ett öppet landskap. I somras kom det larmrapporter om att ca 80 % av insektsfaunan har försvunnit, nästan hälften av Sveriges rödlistade arter är knutna till jordbrukslandskapet och naturbetesmarkerna. Ett femtiotal fågelarter i Sverige är rödlistade allt på grund av att naturbetesmarkerna tagits ur bruk.

Sverige har åtagit sig att sköta sitt land så att den biologiska mångfalden består. Det är synd att propagandagrupper driver en fråga ensidigt att nötkött är skadligt och därmed medvetet eller omedvetet försvårar debatten. Vi politiker inom miljöpartiet anser självklart att köttkonsumtionen skall ner. Men det är oerhört viktigt att ta bort den miljöskadliga delen, den delen som inte bidrar till miljömålen, som inte positivt påverkar de rödlistade arternas framtid, som inte minskar förekomsten av växthusgaser.

Det vore oerhört sorgligt om samhället blev tvunget att betala dyrt för att skapa reservat där boskap kan beta naturbetesmarkerna för att obetänksamma krafter tagit bort grunden för en konsumentdriven klimatsmart nötköttsproduktion.

Ät gärna mycket grönsaker till maten varje dag men glöm inte att äta naturbetesbiffen av och till. En levande landsbygd behöver öppna landskap, rikligt med ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna Skövde

Läs även: Så borde Skövde fixa klimatet