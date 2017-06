Låtskrivaren, programledaren och artisten Lasse Holm bjuder på en fartfylld resa i sitt liv. Det tillsammans med sångerskan Jenny Redenkvist och Michael Bäck Band.

Hits som Främling, Canneloni Macaroni, Inget stoppar oss nu, Eloise och Växeln hallå blandas med historier, minnen och pikanta och roliga detaljer om folkkära artister som Lasse har samarbetat med genom åren.

Som tonåring – under namnet Larry Moon – fick Lasse tidigt skivkontrakt med det legendariska skivbolaget Sonet. Det blev två singlar som såldes i tolv länder och en första sida i musiktidningen New Musical Express i England. Lasse fortsatte som bandmedlem i bandet The Moonlighters på egen begäran.

Efter femton år ”On the road” slutade han för att satsa på sin egen musik. Det blev dock sju år med Rankarna och Mats Rådberg med resor och shower i Oklahoma och Nashville samtidigt som de första framgångarna på listorna med egna låtar kom.

Under åttiotalet blev skivstudion Lasses hem. Fem Melodifestivalvinster och fem tvåor blev resultatet. Lasse har deltagit i Melodifestivalen i arton år. Carola, Agneta Fältskog, Björn och Benny, Ted Gärdestad, Kikki Danielsson, Arja Saijonmaa, Christer Sjögren, Tommy Körberg och Lasse Wellander är några av dom artister och musiker som han samarbetat med.

Lasse blev också ett känt ansikte i TV.

Han sågs bl.a. som värd för Sikta mot Stjärnorna, ett kort inhopp som programledare i Pictionary ochs en åtta år med Diggiloo.

Lasse Holm ser nu fram emot sitt gästspel i Kvänum.

— Det skall bli kanonkul att köra show på ”schlätta”.

Premiär för de totalt tre showerna blir den 28 november.