Hantverkarna i hantverksbyn flyttar ut sina butiker på gatan som löper genom Falkängen och skapar ett gemytligt stråk för shopping och inspiration. Det blir sång- och musikframträdanden varje dag från scenen vid Falkängens kaffestuga samt olika aktiviteter i samhället och i hamnen.

Det är många aktörer i Hällekis som gått samman för att presentera ett gemensamt program som pågår fyra dagar för besökarna.

Nytt för i år är de guidade naturvandringarna i Hällekis samhälle med Calluna på måndagen, nytt är också att det under alla dagar blir underhållning från scenen. Erica Sjöström från Drifters, Karin Starck som är bördig från Götene och framför nyskriven musik sånger för ett barn, musikalartisten Karolina Engelbrektsson som är bosatt i Hällekis som framträder med Thomas Borg samt Hugo Ljungkvist är de artister som åskådarna har att se fram emot. Det blir även dansuppvisning och dance along på Falkängen med Independance academy.

Christian Johansson som bor i Hällekis mitt emot Coop visar upp sin kreativa trädgård under alla fyra dagar där både hönor och hundar samsas. Under lördagen och söndagen säljer Hällekis IF grillat utanför Coop och barnen kan prova på yoga utanför Stationshuset med Madelene Wernersson.

Till Hönsäters hamn kommer Sjöräddningen för att visa upp en av sina båtar, vikingaskeppet Sigrid Storråda välkomna besökare ombord och det finns möjlighet att testa att paddla kajak och stand up paddleboard (SUP).

Nationaldagen den 6 juni firas ordentligt under Sommargatan Hällekis. På morgonen blir det flagghissning och mingel vid dammen. Musikanterna Eva och Roy samt Hembygdsföreningen kommer då att stå för underhållningen.

Aktörerna bakom Sommargatan var efter förra årets evenemang nöjda med den uppmärksamhet det fick och de hoppas såklart på att årets Sommargatan blir en minst lika stor publikdragare.

— Det finns ett oerhört stort engagemang bland aktörerna i Hällekis. Tillsammans har vi tagit fram ett program som jag tror kommer locka en bred målgrupp. Självklart är Falkängen och hantverk en del av programmet, men även programpunkter i hamnen, dans, musik och barnaktiviteter fyller denna fyra dagar långa sommarfesten, säger Elin Axelsson, evenemangsutvecklare vid Destination Läckö-Kinnekulle AB, i ett pressmeddelande.