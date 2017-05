Falköpings unga lär inte behöva gå rastlösa i sommar. Det är ett som är säkert. Det är en buffé av aktiviteter som dukas fram, lagom till att skolans klocka ringer ut.

I år samarbetar flera kommunala verksamheter för att fylla sommaren med roligheter.

— Det är när skola och föreningar går på lov och allt annat stänger som vi ska vara på tårna och se till att det finns saker att göra, säger Sarha Eng, enhetschef för den öppna ungdomsverksamheten.

Vill upprepa succén

Tagga lov har sedan förra sommaren ordnat med aktiviteter på samtliga större skollov. Nu satsar man stort för att göra årets sommar till den bästa någonsin.

Och det finns lite att leva upp till. Fjolårsupplagan blev en succé.

— Förra sommaren hade vi 3 200 barn och ungdomar som deltog i Tagga lov, berättar projektledarna Johan Larsson och Joel Sundberg.

Upplägget är det samma som då. Från vecka 26 till 33 blir det aktiviteter i Falköping, Vartofta, Gudhem, Stenstorp, Kinnarp och Floby.

Tio coacher finns fördelade på orterna för att hålla i programmet tillsammans med projektledarna.

Får bestämma själva

Under våren har barn och unga via skolornas elevråd fått tycka till om vad de helst vill göra på Tagga lov.

— Hela konceptet bygger på att ungdomarna ska få vara med och bestämma. Det är väldigt spontant och flexibelt, berättar Johan och Joel.

Men en hel del är redan planerat. Det blir bad, femkamp, dans och diverse utflykter, bland mycket annat.

Projektledarna väljer att puffa lite extra för skatedagen den 5 juli på Betongparken vid Odenplan.

Sport i stora lass

Sports for you är en annan verksamhet som ordnar aktiviteter under lovet. Detta görs i samarbete med Idrottsbanken och lokala idrottsföreningar.

— Vi vill uppmana barn och unga till fysisk aktivitet genom att träffas och ha roligt, säger Elisabeth Wiklund, projektledare för Sports for you.

Under fyra vardagar i veckan erbjuds sporterna fotboll, friidrott, basket och löpning.

— Vi försöker spinna vidare på det här med organiserad spontanidrott och såklart får alla unga som vill vara med, säger Elisabeth.

För hela familjen

Även Connect Falköping drar sitt strå till stacken för att skapa en händelserik sommar. De arrangerar aktiviteter av blandad kompott, riktade till hela familjen.

Tillsammans bidrar Tagga lov, Sports for you och Connect till ett sommarlov späckat med saker att göra.

Information om sommarens aktiviteter kommer inom kort att finnas på Falköpings kommuns hemsida.