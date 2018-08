Efter tips från Skara HF har Skövde AIK tagit in en provspelare. Det är nämligen Adam Wolak vars flickvän, Oliwia Kaminska, är målvakt i Skara HF under den kommande säsongen. Just nu verkar det som att Wolak kommer att flytta med Kaminska till Sverige.

– Adam kommer att testa med oss i veckan med start på tisdag när han kommer hit från Polen och sedan får vi utvärdera, säger Per Åstemo, sportchef i Skövde AIK, till klubbens hemsida.

Transferfönstret stänger på natten till söndag. Adam, 21, spelar för tillfället i Arka Gdynia som tillhör Ekstraklasa, den polska högstaligan.