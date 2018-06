Joakim Nordlund, stationsbefäl vid Skövdepolisen säger att larmet kom strax efter klockan ett.

– Det gäller en stöld genom inbrott som ska ha skett hos Asian Food på Storgatan i Falköping.

Han uppger att tjuven eller tjuvarna har tagit sig in genom att krossa en ruta på framsidan av butiken och gått in via entrédörren.

– De har tagit en kassaapparat och tusen kronor i kontanter.

Polisen gjorde ett besök vid butiken under natten, men någon brottsplatsundersökning är inte gjord ännu.

– Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger Joakim Nordlund.