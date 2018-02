Sten och Stanley har det oslagbara rekordet på Svensktoppen med hela 64 låtar. De har levererat Svensktoppshits på löpande band sedan 1963. Det stora genombrottet kom med låten Grindslanten 1966. Synonymt för bandet är också låtar som Dröm En Dröm, Tag Mig i Famn, Röd Var Din Mun, Du Och Jag, Tjo Och Tjim Och Inget Annat, Santa Maria, Dra Dit Peppar´n Växer, En Sång Om Kärlek, Rosor Doftar Alltid Bäst När Det Skymmer och självklart signumet och jättehiten Jag Vill Vara Din Margareta, bara för att nämna några.

— Vi vill stå för glädje med musiken, säger sångaren och bandets huvudperson Sten Nilsson.

— Under vissa perioder har nästan allt vi spelat in gått in på Svensktoppen. Oavsett om det var mina sololåtar eller tillsammans med broder Ebbe Nilsson och de andra i Sten & Stanley”, fortsätter Sten.

I mars gör de tre konserter. Den 2 mars på konserthuset i Vara. Därefter väntar Askersund och Karlstad.