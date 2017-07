Fakta: Sommarland Live

På 80-talet var musiken en viktig del av Skara sommarland och många kända artister spelade inne på området. Under sommaren år 2017 ska detta återupplivas. Nöjesparken har byggt upp ett nytt konsertområde och under vinjetten Sommarland live bjuder man in till familjekonserter under tre kvällar i juli. Det är en 50 gånger 150 meter stor gräsyta mellan Köpstaden och vattenlandet som nu får ge plats.

1 juli: Europe och Sator

8 juli: Magnus Uggla och Hov1

15 juli: Linnea Henriksson och Stiftelsen