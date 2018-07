En brand längs banvallen i Finnerödja i Örebro län har utbrutit. Det påverkar i sin tur tågen mellan Laxå och Töreboda, vilket i sin tur påverkar hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg.

– Vi har ingen prognos just nu men man kan förvänta sig förseningar. Det är flera tåg som står kvar vid stationer och väntar och två tåg som stod mellan stationer. Ett av tågen ska backas tillbaka till Laxå, det andra ska flyttas med hjälp av ett diesellok, säger Camilla Hult, presskommunikatör på Trafikverket.

All tågtrafik står just nu still och enligt uppgifter ska det brinna på båda sidor av spåren.

– Vi sitter på ett tåg som är strömlöst och det brinner på både höger och vänster sida om tåget, säger resenären Susanna Hellekant till Aftonbladet.

Enligt SVT Örebro ska en polishelikopter – som är insatt i jakten på mördaren som rymt i området – hjälpt till att lokalisera branden.

– Vi har inte kontroll på den utan det brinner efter banvallen och vi jobbar med det, säger inre befäl vid räddningstjänsten till SVT.

Tågstationerna som påverkas är, enligt Trafikverket: Skövde, Gårdsjö, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Vingåker och Katrineholm.

Annons

FOTNOT: Texten uppdateras