Det är stopp i tågtrafiken mellan Falköping och Sandhem sedan onsdag förmiddag.

Trafiken beräknas komma igång under eftermiddagen. Orsaken är ett tåg som fått stopp på en sträcka med bara ett spår.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas: Falköping C, Bankeryd, Forserum, Huskvarna, Habo, Jönköping C, Mullsjö, Sandhem, Tenhult, Nässjö C

Sedan 09.30 på onsdagen har det även varit stopp på södra stambanan förbi Norrköping. Stoppet påverkar tågtrafiken på hela södra stambanan.

Det är på grund av ett elfel som stoppet har skett. Reparatörer är utkallade till platsen och felet beräknas vara åtgärdat vid 18.00.

Förseningar och inställda avgångar förekommer på hela sträckan, bland annat stationerna i Nässjö, Tranås, Vetlanda och Älmhult.