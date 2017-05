På torsdag firas Folknykterhetens dag. En gammal tradition som dock trängts undan av Kanelbullens dag och påträngande alkoholreklam.

När bag in boxen konkurrerar ut nyheter och när vinannonser nästan är den enda typen av reklam vi ser då är det dags att sätta ned foten och tänka om. Vi ser inte reklam för cigaretter och snus i tidningar längre. Insikten om deras påverkan på folkhälsan skapade en restriktiv lagstiftning med folkhälsan i fokus. De är nu dags att alkoholindustrin förs in under samma lag så att alkoholreklam stoppas.

Vi vill få våra lagstiftare förstå att unga människor påverkas av de 13 340+ inslag av alkoholreklam och alkoholbudskap de möter varje år.

Våra krav är tydliga:

1) Stoppa alkoholreklamen på sociala medier, där unga som grupp är överrepresenterade och där dom utsätts som mest av alkoholindustrins marknadsföring

2) Stoppa alkoholreklamen i tidningar.

Skövde IOGT-NTO förening

Lars Westh

ordförande